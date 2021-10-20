“Сказались перегрузки, иммунитет сдал”. Безруков госпитализирован с коронавирусом

“Ну вот и я приболел, COVID, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть, наконец-то, есть время отдохнуть и почитать… В данном случае – перечитать”, – написал Безруков.

К посту артист приложил свое фото из больницы. На нем он держит в руках роман Бориса Акунина из серии приключений Эраста Фандорина.

Безруков добавил, что все спектакли с его участием на ближайшее время перенесены и пообещал, что “все будет хорошо”.

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Контекст:

Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 1994 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ и был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Женат на кинорежиссере и сценаристе Анне Матисон, воспитывает пятерых детей.

Среди самых известных работ актера в фильмах и сериалах – “Бригада”, “Участок”, “Мастер и Маргарита”, “Есенин”, “Азазель”, “Бой с тенью”, “Высоцкий. Спасибо, что живой” и другие.

Безруков – член провластной партии “Единая Россия” с 2002 года. В 2014 году подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму в частности и в Украине в общем.

В августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла Безрукова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Согласно данным оперативного штаба РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на утро 20 октября в России выявлены больше 34 тыс. новых случаев заболевания. По числу смертей – 1028 человек – Россия превысила все свои прошлые показатели. Накануне власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за вспышки COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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