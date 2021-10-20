“Наш край”: Нелепая энергетическая политика правительства поставила Украину перед угрозой дефицита электроэнергии

“На складах ТЭС и ТЭЦ должно быть сейчас более 2,8 миллиона тонн угля. А мы имеем меньше 790 тысяч тонн. И это при том, что запасы угля со второй половины сентября начали сокращаться. И уже есть результаты такой халатности – по информации “Укрэнерго”, по состоянию на 4 октября 2021-го, из-за отсутствия топлива не работает 18 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощность 6,5 ГВт”, – заявил нардеп.

Шахов подчеркнул, что проблему с поставками угля энергогенерирующим предприятиям нужно решать комплексно.

“Украина имела развитую угольную отрасль, которую сейчас намеренно уничтожают. Искусственно занижается стоимость угля собственной добычи. Даже сейчас – когда энергоносители дорожают бешеными темпами во всем мире – государство закупает уголь на госшахтах ниже себестоимости. В результате имеем долги по зарплатам шахтерам в размере 1,85 млрд грн. Даже с учетом направленного на выплаты 1 млрд грн, который заложили изменениями в бюджет-2021, до конца года сумма долга превысит 2 млрд грн”, – прогнозирует он.

Политик считает, что в Украине добывают все меньше угля из-за таких действий власти и отсутствия стратегии развития этой отрасли.

“Импортированный уголь нас не спасет, потому что на пути станут логистические ограничения, недостаток времени и ограниченность финансовых ресурсов – уголь за последнее время подорожал в два раза и на Роттердамской бирже в начале октября цена колеблется в диапазоне $240–270 за тонну. В этой ситуации для прохождения осенне-зимнего сезона остается два варианта: либо ограничение потребления электроэнергии, либо ее импорт из Белоруссии и России, который пока запрещен до конца октября 2021 года. Кстати, избежать отключения света в начале 2021-го удалось благодаря именно импорту электроэнергии из Белоруссии и России”, – заявил сопредседатель партии “Наш край”.

В политической силе добавили, что правительство должно принять все возможные меры, чтобы избежать отключений электроэнергии зимой. В “Нашем крае” перечислили, какие обязательства брало на себя Минэнерго, и заявили, что настаивают на их соблюдении: настаивает на выполнении Минэнерго тех обязательств, которые оно само на себя взяло.

четкое соблюдение производителями электрической энергии (прежде всего – ГП НАЭК “Энергоатом”) утвержденного Минэнерго графика ремонтов генерирующего оборудования;

добыча угольной продукции на уровне не ниже плановых показателей (11 млн тонн, из которых государственные шахты – не менее 2 млн тонн)

выполнение заявленных ТЭС и ТЭЦ объемов поставок угольной продукции на уровне 15,5 млн тонн, в частности, импорта 4,5 млн тонн;

привлечение дополнительных объемов угля на уровне 1–1,6 млн тонн (путем увеличения собственной добычи/дополнительного импорта угля).

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