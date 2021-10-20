Символическая синагога в Мемориальном центре “Бабий Яр” победила в голосовании международной архитектурной премии

Синагога оказалась в списке 12 объектов, которые признали лучшими читатели британского онлайн-журнала об архитектуре и дизайне Dezeen.

В номинации “культурный объект” соревновались Учебный центр экономики и сельского хозяйства в городе Накхонратчасима (Таиланд) и три проекта из Китая – зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань, выставочный центр в городе Баошань, конференц-центр Yabuli в Харбине.

“Синагога в Бабьем Яру – это образ раскрытого к людям мира, сияющего прекрасного мира, который погиб в 1941 году и в следующие два года Второй мировой войны. Он не может не затрагивать сердца людей, не имеет значения, какой они национальности, не имеет значения, какого они возраста, образования, в какой стране они живут. Поэтому у этого произведения есть такой широкий резонанс во всем мире, подтверждением чего является известие о самой известной, наиболее уважаемой премии в мировой архитектуре”, – сказал художественный руководитель Мемориального центра Илья Хржановский.

Символическая синагога в Бабьем Яру рядом с памятником “Менора”. Она спроектирована в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов.

“Высота синагоги – 11 метров. Ее стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце, – уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок имеет вид карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941, в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру”, – напомнили в пресс-службе центра.

Культурный объект спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников. Синагога изготовлена из столетней дубовой древесины, которую собирали по всей Украине.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

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