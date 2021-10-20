В Запорожской области 12-летняя девочка реанимировала маму, которая потеряла сознание и не дышала

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба центра в Facebook.

Диспетчер скорой помощи направила на вызов бригаду медиков, а сама тем временем рассказывала ребенку, как проводить реанимационные мероприятия. Девочка, как сказано в релизе, 11 минут под контролем диспетчера реанимировала маму.

“Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат. Далее, после оказания медицинской помощи, больная в тяжелом состоянии была доставлена в больницу”, – сообщили в центре.

https://www.facebook.com/AMBULANCEZP/posts/311304380888168

Позже 19 октября там уточнили, что мама этой девочки скончалась в больнице.

“С грустью сообщаем, что женщина, которую спасла 12-летняя девочка, к сожалению, умерла в лечебном учреждении”, – говорится в посте.

https://www.facebook.com/AMBULANCEZP/posts/311494004202539



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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