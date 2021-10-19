СБУ открыла против “Харьковгаза” производство о свержении государственного строя. Компания отключила от газа село

Отмечается, что АО “Харьковгаз” в начале октября под видом ремонтных работ отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

После этого от жителей села потребовали подписать дополнительное соглашение на несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. В результате, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200 –1800 грн в год.

“Представители АО “Харьковгаз” отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор. То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение”, – говорится в сообщении.

В то же время в компании заявили, что не имеют отношения к поднятию цен на газ, обвинив в этом руководство страны. Это привело к акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог, добавили в СБУ.

“Таким образом, у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет”, – подчеркивается в сообщении.

Газоснабжение в село восстановили 17 октября после вмешательства правоохранителей и местной власти. Досудебное расследование продолжается.

Компания “Харьковгаз” входит в группу РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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