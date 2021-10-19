Земля с каждым годом теряет защиту от космической радиации

Толщина мезосферы в атмосфере Земли уменьшается с огромной скоростью, заявили ученые из NASA. Речь идет о потере примерно 150 метров в течение каждого десятилетия.

Этот атмосферный слой располагается на высоте примерно от сорока до 90 километров над поверхностью планеты. Его роль в защите всего живого от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца и космической радиации невозможно переоценить.

Причина все та же, говорят специалисты. Человечество со своей индустрией выбрасывает слишком много парниковых газов, которые разрушают защитный слой. Кроме уменьшения толщины, в мезосфере наблюдается и постепенное снижение давления. Обе тенденции очень опасны для нас, говорят эксперты.