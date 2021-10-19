 

OnePlus распродала 30 тысяч новеньких смартфонов всего за пять минут

19.10.2021, 19:20, Новости дня
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Похоже, что у крупных производителей электроники становится все меньше проблем с маркетингом. По крайней мере, выводить на рынок новые модели гаджетов им становится все проще. И вот очередной пример.

Китайская компания OnePlus только-только успела объявить о старте продаж новой модели смартфона 9RT, как аппараты тут же стали дефицитом. Несмотря на то, что продажи осуществлялись только на территории КНР, за пять минут своих покупателей нашли все 30 тысяч девайсов из первой партии.

Это уже далеко не первый пример ошеломляющего успеха, отмечают аналитики. Похоже, что некоторые задержки с продажами новых моделей гаджетов вскоре будут восприниматься как коммерческий провал, шутят эксперты. Кстати, в данном случае смартфоны стоили по 510 американских долларов.



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