Епифаний: Россия украинской церкви не “мать” и даже не “мачеха”

“Вы – не “мать”, вы даже не “мачеха”. Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали по-своему. А сейчас, когда мы воссоздаем эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас в течение последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но не получилось”, – подчеркнул Епифаний.

По его мнению, в России “бунтуют”, потому что теряют исторические корни.

“Все отсюда, корни – здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют исторические корни. Здесь был апостол Андрей Первозванный, здесь было крещение Руси. Сейчас они называют это “единой купелью”, но история здесь, корни здесь”, – резюмировал митрополит.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

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