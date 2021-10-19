“Ночь в доме сатанистов” и “Игра кальмара” в реальной жизни”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

№5. Нокаутом в третьем раунде: Минеев vs Исмаилов

Открывает пятерку самых просматриваемых видео 19-минутный бой в среднем весе между россиянами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. У ролика больше 2,6 млн просмотров. Поединок прошел в Сочи 16 октября в рамках турнира AMC Fight Nights 105. Это был реванш, впервые спортсмены встретились на ринге осенью 2018-го и разошлись с ничейным результатом. На этот раз Минеев победил Исмаилова нокаутом в третьем раунде.

ВИДЕОВидео: FIGHT NIGHTS GLOBAL TV / YouTube

№4. “Ох…рительный результат, тачка готова к продаже”

На четвертом месте 43-минутное видео, как мужики из автогаража покупают разбитый после ДТП автомобиль BMW и приводят его в порядок. У ролика больше 2,4 млн просмотров. “Ох…рительный результат, тачка готова к продаже”, – говорит один из героев ролика в конце видео, когда готовую машину выкатывают из гаража.

ВИДЕОВидео: Жекич Дубровский / YouTube

№3. “Ночь в доме сатанистов”

Тройку лидеров открывает 48-минутный любительский фильм “Ночь в доме сатанистов! Я туда больше не вернусь”, у которого больше 4,1 млн просмотров. Автор канала приехал в Воронежскую область в РФ, чтобы “провести ночь в этом жутком месте” – заброшенном деревенском доме, где жила “семья сектантов”.

ВИДЕОВидео: Дима Масленников / YouTube

№2. “Хата на тата”, или Мужчина один на хозяйстве

На второй строчке рейтинга расположился очередной выпуск 10 сезона шоу “Хата на тата” телеканала СТБ. Это шоу о том, как женщины оставляют ненадолго мужчин на хозяйстве одних и что из этого выходит. Героем этого выпуска стал Михаил Бурей – дальнобойщик, который, как написано в описании видео, “часто общается с иностранцами, поэтому видит своей миссией прославлять родину”. У выпуска почти 370 тыс. просмотров.

ВИДЕОВидео: Хата на тата / YouTube

№1. “Игра в кальмара” в реальной жизни”

Возглавляет рейтинг видео по мотивам нового южнокорейского сериала, стремительно набирающего популярность по всему миру, “Игра в кальмара”. В ролике несколько подростков воспроизводят игру на выживание, которая отображена в сериале. У 25-минутного видео больше 4 млн просмотров.

ВИДЕОВидео: Lesha Maisak / YouTube

—