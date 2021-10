Сотрудники ФБР пришли в дом Дерипаски в Вашингтоне с обыском – СМИ

NBC News пресс-секретарь ФБР сообщил, что агенты проводят в этом доме “следственные действия”, но не стал рассказывать детали.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. * @NBCNews * pic.twitter.com/nbKdhaFKh3

— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Стриклер в Twitter опубликовала видео, на котором видно сотрудников ФБР у входа в дом.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville * pic.twitter.com/KVaN0t9dxU

— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Журналистка пишет, что к агентам приходил адвокат. По ее словам, юрист заявил представителям СМИ, что не является представителем Дерипаски и не стал давать комментарии.

Lawyer came to talk to FBI. Said he didn’t represent Deripaska. Left with a “no comment”. * @NBCInvestigates * pic.twitter.com/uhySl5aJBZ

— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

О том, что этот дом принадлежит Дерипаске, The Washington Post сообщала в 2017 году. По данным издания, дом находится недалеко от Военно-морской обсерватории США и примерно в 1,5 км от российского посольства. Его площадь – более 2,1 тыс. м², в доме семь спален, полы из итальянского мрамора и люстра, которая когда-то висела в Парижской опере, писала газета.

Контекст:

США 6 апреля 2018 года объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску. В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена “Русал”, En+ и “ЕвроСибЭнерго” выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.

Дерипаска подавал в суд на министерство финансов США и управление по контролю за иностранными активами из-за введения санкций, но его иск был отклонен.

Как сообщается на сайте бизнесмена, он сейчас живет в Москве.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—