 

Китайцы испытали самый мощный в мире твердотопливный ракетный двигатель

19.10.2021, 16:38, Новости дня
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Представители CASC (так в Китае сокращенно называется корпорация по космической науке и технике) официально сообщили о завершении успешных испытаний нового сверхмощного ракетного двигателя, работающего на твердом топливе.

При относительно небольшом диаметре (примерно 3,5 метра) ракетный двигатель достиг невероятных показателей мощности. Тяга составила 500 тонн!

В дальнейшем разработчики из CASC намерены удвоить показатель тяги. Для этого будет конструирована еще одна ракета, состоящая из пяти ступеней. В мире нет аналогов таким носителям, отмечают эксперты. Особенно важно, что они твердотопливные, а значит – более безопасные. Похоже, что Китай постепенно выходит на лидирующие позиции в ракетостроении, обгоняя США, Россию и Украину.



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