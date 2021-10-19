 

Стало известно, почему стрессовые события человек запоминает лучше, чем обыденные

19.10.2021, 15:44, Новости дня
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Очень часто люди чуть ли ни покадрово могут вспомнить события, которые пережили в состоянии стресса. Причем эти воспоминания остаются, как свежие, в течение многих лет. Почему?

Ответить на этот непростой вопрос решили ученые, собравшиеся в международную группу исследователей. В процессе изучения данного явления, а также многочисленных экспериментов, им удалось выяснить, что так называемые стрессовые воспоминания «записываются» в нашем мозге в несколько ином формате, чем обыденные.

Впрочем, их оппоненты продолжают утверждать, что тип записи в обоих случаях одинаков. Только во время стресса включается особая функция мозга, которая отвечает за принятия решения: бежать ли или переходить к активной обороне? Поскольку такие ситуации у современного человека возникают редко, запомнить их намного легче.



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