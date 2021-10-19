“Может быть шагом РФ”. Бывший спикер миссии ОБСЕ прокомментировал блокирование наблюдателей на оккупированной территории
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“Очень деликатная проблема. Как вы знаете, россияне говорят, что не оказывают влияния на боевиков на Донбассе. Но мы знаем, что у них огромное влияние. Я думаю, это может быть шаг с российской стороны, чтобы совсем остановить работу миссии. Они никогда ее не хотели там… Я уже два месяца так думаю, потому что понятно одно: что [президент РФ Владимир] Путин организует еще больше grab line [линию захвата] в Украине. Вашингтон, Париж, Германия теперь занимаются другими дипломатическими проблемами (Афганистан, Азия и другими). Путин играет так: когда все смотрят в другую сторону, тогда он начинает продвигаться… Я думаю, что-то надвигается из Москвы, ведь эти протесты являются пророссийскими и их там, наверное, кто-то инструктирует, чтобы они блокировали миссию”, – сказал он.
Боцюркив отметил, что раньше тоже были случаи протестов со стороны боевиков, но они не получали угрожающих масштабов.
Контекст:
13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что оперативная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержала на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его “военного билета”, выданного боевиками “ЛНР”.
Террористы “ЛНР” утверждают, что Косяк в качестве “представителя СЦКК” входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.
18 октября суд в Украине арестовал Косяка.
После задержания Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения.
С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.
17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на “распоряжения мэра Горловки”.
Украинская делегация в nрехсторонней контактной группе по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.
19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в неподконтрольной украинскому правительству Горловке
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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