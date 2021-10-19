 

“Как маленькая девочка”, “Красивая пара”. Приходько украдкой позировала в объятиях мужа

19.10.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях. Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся”, – написала артистка. 

“Вы возле вашего мужа, как маленькая девочка”, – заметили подписчики певицы.

“Очень красивая пара”, – оценили снимки пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / Байден: Есть реальная перспектива значительного улучшения американо-российских отношений. Угроз на встрече с Путиным не было

27.12 / В Керчи треснула копия Крымского моста – СМИ

08.10 / Верещук: Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать очень хорошие результаты саммита Украина-ЕС

01.02 / «Стоим с протянутой рукой» – Зеленский пожаловался, что Украину никто не хочет вакцинировать

17.02 / В Украине появился Telegram-бот, которому можно сообщать об экологических нарушениях

28.09 / В РФ выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса

25.01 / Huawei представил собственную технологию трассировки лучей

05.08 / МВД показало видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

04.12 / Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание госуслуг

22.04 / Истек срок ультиматума Праги о возвращении Москвой чешских дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика