 

Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним

19.10.2021, 13:34, Новости дня
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На снимке пара запечатлена страстно целующейся в губы. Тигипко одной рукой обнимает Зиневич за талию, она держит руку на его торсе.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Тигипко 18 октября признался, что был инициатором Знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе “Мисс Украина Вселенная”.

Сергей Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch в номере, который вышел в октябре 2021 года, она говорила, что не приемлет брак по расчету.

“Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь”, – заявляла женщина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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