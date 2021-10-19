 

СБУ разоблачила канал незаконной переправки людей через границу

19.10.2021, 11:46, Новости дня
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“Злоумышленники “помогали” клиентам выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла $5 тыс”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовал житель Хмельницкой области.

“Он работал страховым агентом и «клиентов на миграцию» находил благодаря личным связям. Услуги предоставлялись “под ключ”: включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов. Сначала их “клиентами” были только украинцы. Но впоследствии дельцы начали “обслуживать” и иностранцев”, – сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали в Хмельницком во время во время получения им транша в 61 тис грн за пакет документов для выезда в Литву. “Клиент” должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также водительское удостоверение.

Задержаному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Правоохранители проверяют информацию о сообщниках подозреваемого за границей, так как бланки документов были оригинальными.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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