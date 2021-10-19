В России назвали имя человека, слившего видео пыток заключенных

“Его зовут Сергей Савельев, теперь мы можем называть его имя. Мы с Сергеем по соображениям безопасности, по нашему действующему протоколу безопасности в отношении наших источников не сообщали его фамилию прессе, не публиковали фотографию до его прилета во Францию”, – рассказал он.

Осечкин рассказал, что фамилию Савельева скрывали, чтобы российские спецслужбы не смогли помешать ему выехать из РФ в страну, где он бы мог находиться в безопасности.

“На данный момент ряд разработчиков-активистов дают подробные признательные показания. Они признаются не только в том, что они били, насиловали, снимали это на видеорегистраторы, но также ряд из них рассказывает о том, как они убивали людей, как происходили убийства, которые в последующем скрывались под видом суицидов и под видом несчастных случаев”, – добавил правозащитник.

По его словам, программист смог вывезти из страны 2 ТБ данных о пытках. Правозащитники их уже проанализировали и предоставили к ним доступ международным журналистам-расследователям.

Контекст:

4 октября Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео они предоставили журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

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