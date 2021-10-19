Решетилова: Пока с украинцами играли в демократию, они забивали болт на вакцинацию, как только прикрутили гайки – проснулась совковая дисциплина

В истории с вакцинацией проявился весь глубокий патернализм и инфантильность украинского общества.

Пока с украинцами играешь в демократию, они будут делать глубокомысленный вид, практиковаться в “критическом мышлении” и бороться за какие-то мифические права. Или просто забивать болт на все правила и рекомендации.

Как только прикручиваются гайки, в украинцах просыпается совковая дисциплина, любовь к очередям и дефициту. Все дружными рядами идут стоять в очередях за укольчиком, который, конечно, страшно нарушает права, является следствием мирового заговора против несчастного украинского кондуктора трамвая, менеджера по продажам водки и вахтерши тети Гали, но плохая власть принуждает.

Конечно, все продолжают возмущаться, но уже тише, по кухням и в Facebook. Ну и на протесты за свои “права” не выходят почему-то, а покорно становятся в очередь и ждут своего укольчика. И вуаля! Мы уже имеем рекордное количество вакцинированных за вчерашний день.

Я против авторитаризма. Очень против.

Но смотришь на это все и понимаешь, что народ иначе не понимает.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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