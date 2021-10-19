 

В парламенте намерены инициировать психиатрический осмотр кандидатов в нардепы и госслужащие

19.10.2021, 10:52, Новости дня
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“С грустью должны констатировать, что в этом сессионном зале посеяна атмосфера ненависти со стороны некоторых представителей монобольшинства, речь идет о главе комитета по вопросам соцполитики”, – сказал он, имея в виду высказывания нардепа от “Слуги народа” Галины Третьяковой. 

Он выразил надежду, что фракция монобольшинства сделает выводы, и “человек, который сеет человеконенавистнические выводы в своей работе”, будет отстранен не только от нескольких заседаний парламента, но и от руководства комитетом. 

Он подчеркнул необходимость “неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности… проходить психиатрический анализ, психосмотр”.

Батенко также подчеркнул, что группа и семья внефракционного нардепа Антона Полякова слышат много инсинуаций на тему его гибели. 

“10 дней прошло со смерти нашего коллеги – и вашего коллеги – господина Антона Полякова. До сих пор мы не получили внятного ответа от правоохранительных органов относительно всех обстоятельств его смерти”, – сказал он, обращаясь к депутатам.

Нардеп призвал МВД, прокуратуру и другие правоохранительные органы провести быстрое непредвзятое расследование.

После информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции “Слуга народа” написала, что стало “одним врагом меньше”. Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “слугами народа”.

Замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий.

Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Контекст:

Поляков умер в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, сообщили в МВД. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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