 

“Жесть. Меня аж затошнило”, “Месячные?” Асмус показала голое тело в крови

19.10.2021, 10:52, Новости дня
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Она позировала заплаканной, держась за горло, с окровавленными руками и торсом.

“То, что вы ждали, но боялись спросить!” – написала она.

Актриса анонсировала спектакль “Леди Макбет Мценского уезда” со своим участием.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Жесть. Меня аж затошнило”, – призналась подписчица tatiana.khristoforova.3.

“Месячные?!” – спросил orlovskii_d_a_.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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