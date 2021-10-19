 

Украинскую Instagram-блогершу оштрафовали на 250 тыс. грн за проваленный giveaway

19.10.2021, 9:58, Новости дня
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Иск подала предприниматель Вероника Синица. В начале сентября прошлого года она подписала рекламный контракт с Черкашиной. Блогерша должна была устроить giveaway – розыгрыш среди своих подписчиков, для участия в котором необходимо было подписать на ряд аккаунтов Синицы, в которых на тот момент не было подписчиков.

По результатам розыгрыша на аккаунты предпринимательницы должны были подписать 50 тыс. новых пользователей. За это Черкашиной должны были заплатить 250 тыс. грн перед giveaway, 25 тыс. грн за фотосъемку и еще 250 тыс. грн после розыгрыша.

В случае неудачи, контракт предусматривал, что блогерша свой счет должна заказать рекламу для аккаунтов предпринимателя. Также контракт предусматривал штрафы за накрутку аудитории.

Однако Черкашиной не удалось привлечь 50 тыс. подписчиков, в розыгрыше поучаствовали только 22 886 человек.

Из-за нарушения условий договора Синица в феврале 2021 подала на Черкашину в суд и потребовала взыскать с нее 1,25 млн грн. Блогерша на суде пояснила, что подписка на профиль в Instagram является желанием пользователей соцсетей, на которое она не может повлиять. Суд это учел, однако зафиксировал невыполнение условий рекламного контракта.

В итоге суд обязал Черкашину выплатить заказчице рекламы 250 тыс. грн за невыполнение договора и 3750 грн судебного сбора, но отказался удовлетворить другие исковые требования из-за недоказанности вины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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