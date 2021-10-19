Канье Уэст официально сменил имя

До смены имени артист в документах был записан как Канье Омари Уэст. Контекст:

В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Ye, которое, по его словам, является частью имени Канье и носит религиозный смысл, отмечает People. На своей странице в Twitter музыкант также подписан как Ye.

В августе 2021 года артист обратился в суд Калифорнии с просьбой разрешить ему сменить имя.

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