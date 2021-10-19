В МИД Украины объяснили, исключит ли ЕС Украину из списка безопасных для путешествий стран

“В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз”, – заявил он.

Николенко отметил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине и за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран “зеленой зоны”.

В то же время спикер подчеркнул, что в случае принятия решение ЕС будет носить рекомендательный характер и правительство каждой страны будет принимать решение отдельно.

“Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из “зеленого” списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году”, – сказал Николенко.

Пресс-секретарь МИД рассказал, что если ЕС примет решение об исключении Украины из “зеленого” списка, оно не отменяет безвиз, а только вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.

“Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится”, – отметил представитель МИД.

Контекст:

18 октября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз в течение этой недели исключит Украину из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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