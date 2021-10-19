В Германии будет «чистый 5G» на всей территории до 2026 года

Тема внедрения связи 5G актуальна в большинстве развитых стран мира. Но если РФ гордится тем, что запустила пятое поколение связи на таких локациях, как университет, крупный завод или станция метро, то в Германии уже ведется дискуссия о перспективах распространения сигнала «чистого 5G» на все территории страны. Это и понятно, страна богаче, технологии более развиты, а территория – намного меньше.

О планах запустить «чистый 5G» везде, а также обеспечить наличие такой связи на смартфонах как минимум половины немцев уже до 2026 года заявили в компании Telefónica Deutschland.

Помечу он «чистый»? Речь идет о сигнале на частоте 3,6 ГГц, который позволяет передавать данные на очень большой скорости. Намного раньше будет обеспечено покрытия комбинированным 4G/5G – как переходное решение, пока на руках у населения остаются смартфоны со старыми модемами.