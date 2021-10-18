Apple представила новый MacBook Pro и AirPods 3

Ноутбуки MacBook Pro к стандартным Thunderbolt получили дополнительные порты – HDMI, для чтения SD-карт, а также разъем для магнитной зарядки MagSafe.

Кроме того, ноутбуки с диагональю экрана 14 и 16 дюймов оснащены 10-ядерными M1 Pro и M1 Max процессорами компании.

M1 Pro – на 70% быстрее предыдущего поколения M1, Max – самый мощный процессор Apple, он позволяет подключить до четырех внешних дисплеев.

У ноутбуков MacBook Pro безрамочные экраны, новый дисплей Liquid Retina XDR работает на частоте до 120 Гц.

Еще в ноутбуках от Apple обновилась клавиатура, в MacBook Pro нету Touch Bar, но вернулись функциональные кнопки.

Еще один плюс ноутбуков – время их автономной работы. Согласно данным на сайте Apple, 14-дюймовый MacBook Pro без подзарядки может работать до 17 часов в режиме просмотра видео, 16-дюймовый – до 21 часа.

Цена новых 14-дюймовых MacBook Pro в официальном магазине Apple начинается от $1999, самая дорогая 16-дюймовая версия стоит $3499. В США ноутбуки будут доступны с 26 октября.

Новые наушники AirPods 3, в свою очередь, поддерживают пространственное звучание, а также беспроводную зарядку MagSafe.

От одной зарядки они работают до шести часов и около 30 часов с кейсом, отмечается на сайте Apple. Стоимость наушников в США – $179.

Контекст:

Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и умные часы; по уровню рыночной капитализации входит в число самых дорогих компаний в мире.

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