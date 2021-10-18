Илларионов: Уничтожение олигархов в Украине означает приход к власти КГБ. Такая дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы

“В законе об олигархах я вижу угрозу свободе. В целом свободе. Не только свободе слова и средств массовой информации, а в целом свободе в Украине. Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, вышедших из постсоветского, посткоммунистического прошлого, к сожалению, олигархи являются неотъемлемой частью экономического и социального ландшафта. Уничтожение олигархов в такого рода странах означает приход к власти КГБ. Такая у нас дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы”, – сказал Илларионов.

Он напомнил, что в России в 1990-х было много олигархов, “было много войн между олигархами и с олигархами”.

“Когда олигархи были побеждены, все увидели, что у власти оказались спецслужбы. Без олигархов. Но спецслужбы назначили своих олигархов и сами стали олигархами. В Беларуси олигархов нет, и там властвует один. День, когда в Украине покончат с олигархами, будет днем конца украинской политической, экономической, гражданской свободы и свободы слова”, – убежден эксперт.

По его мнению, наличие большого количества олигархов “обеспечивает сохранение политической свободы в стране”, при этом чем больше олигархов, тем лучше для граждан.

“Олигархи – не самое сладкое, что есть в мире, это правда. Но именно наличие не одного олигарха, а многих олигархов обеспечит сохранение политической свободы в любой стране. Причем чем больше олигархов, тем лучше. Потому что главное дело олигархов, когда они существуют, – они занимаются друг другом. Они выясняют отношения друг с другом, борются за ресурсы друг с другом, и когда они занимаются друг другом, они не занимаются нами – гражданами. И это основание для обеспечения политической, гражданской, экономической свободы в Украине и любой другой стране”, – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что “олигархи, увы, – это неотъемлемый элемент в развитии практически всех стран”. В качестве примеров он вспомнил Италию и США.

“Италия времен Ренессанса – это Италия олигархов. Самый известный олигарх всех времен и народов – это [флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской Республики в эпоху Возрождения, в 1469–1492 годах] Лоренцо Медичи, который подарил нам Флоренцию… А олигархи конца XIX – начала XX века в США – это Морганы, Меллоны, Рокфеллеры, Карнеги… Это те, кто создал американскую экономику, а потом – образцы американской культуры, науки, искусства, – [например] Карнеги-холл и другие концертные и выставочные залы, музеи”, – сказал экономист.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах №5599. За документ проголосовало 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявил глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, уточнил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Дмитрия Разумкова (на момент рассмотрения законопроекта он был спикером парламента) предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку.

Принятие закона об олигархах спровоцировало отставку Разумкова с должности спикера. Разумков, вопреки решению фракции “Слуга народа”, от которой он был избран в парламент, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа. Зеленский назвал решение Разумкова направить проект закона в Венецианскую комиссию до его принятия в окончательной редакции “политическим шагом, мелким и ошибочным”.

Документ до сих пор не поступил на подпись президента, перед этим его должен подписать спикер парламента. Разумков настаивает, что подпись должен ставить он, поскольку именно он возглавлял Раду во время принятия документа, новый спикер Руслан Стефанчук утверждает, что такой нормы в законодательстве нет. “Глава ВР – это просто должность, которая должна иметь преемственность. В некоторых странах были случаи, когда со спикером что-то случалось. По этой логике, данный законопроект вообще не мог быть подписан”, – сказал Стефанчук. Он заявил, что подпишет документ, когда парламент рассмотрит 12 проектов постановлений об отмене решения о принятии закона.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—