 

В Кабмине Украины ожидают, что Совет МВФ продлит срок программы stand-by до конца июня 2022 года

18.10.2021, 22:24, Новости дня
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Согласно результатам первого просмотра, в рамках программы stand-by Украина может получить от МВФ транш в $700 млн.

“Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофина от ЕС и теперь положительные договоренности с МВФ — это и есть показатель эффективности нашей совместной работы для успешного будущего Украины”, – подчеркнул Шмыгаль.

В Кабмине ожидают, что в ноябре Совет МВФ утвердит договоренность с Украиной и продлит срок программы до конца июня 2022 года.

Контекст:

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о мерах в поддержку реформ в стране в контексте соглашения по формату stand-by. Это открывает путь к вынесению на рассмотрение исполниетльного совета МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в около $700 млн.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн. 

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

7 октября Шмыгаль отмечал, что очередную помощь от МВФ Украина может получить в ближайшее время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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