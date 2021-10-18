Нардеп от “Слуги народа” назвал Ройтбурда “педофилом”, который “извращал одесситов”. В музее и облсовете отреагировали

Дмитрук опубликовал видео, в котором комментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Зеленский в указе постановил, что Одесская областная государственная администрация и Одесский областной совет должны проработать вопрос присвоения национальному музею имени Ройтбурда.

Нардеп от монобольшинства заявил о намерении препятствовать этому.

“Я уверен, что многие из вас знают, кто такой Александр Ройтбурд. А кто не знает, я скажу, что это – педофил, наркоман, человек, который разлагал наше общество, извращал одесситов, извращал детей, студентов и – на минуточку – рисовал картины фекалиями”, – возмутился Дмитрук.

Заместитель директора Одесского национального художественного музея, и.о. директора Александра Ковальчук в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказала, что вопрос присвоения имени Ройтбурда музею зависит исключительно от депутатов Одесского областного совета. В музее ожидают принятие решения до конца года.

Также она прокомментировала высказывания Дмитрука.

“Безусловно, разные люди могут иметь разные взгляды на такое решение [облсовета], давайте не будем забывать о праве на защиту чести и достоинства, как и о депутатской этике”, – отметила Ковальчук.

Ройтбурд был депутатом Одесского областного совета от “Европейской солидарности”. Его коллега по фракции в облсовете Михаил Шмушкович в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал, что ничего нового в заявлении Дмитрука не услышал.

“Это риторика, которая несколько лет исходит от нескольких человек, их можно условно назвать группой ОПЗЖ-Шарий. Это одна из групп ОПЗЖ, которая полностью контролирует [представителей партии] Шария в Одесской области. Они плотно сотрудничают с Дмитруком”, – заявил депутат.

Шмушкович близко общался и дружил с Ройтбурдом. По словам политика, именно он уговаривал художника баллотироваться в облсовет на выборах в 2020 году. Он напомнил, что увольнение Ройтбурда с должности директора музея отменил облсовет нового созыва и что решение тогда приняли с перевесом лишь в один голос.

“Это решение прошло тяжело, но прошло. Я думаю, что если правильно провести работу с депутатами (я буду лично это делать), то у нас есть все шансы видеть не просто национальный музей, а национальный музей имени Ройтбурда. В последние месяцы, даже недели перед смертью Ройтбурда я общался с ним и тема национального музея и его реконструкции [звучала в каждой беседе с ним]. Он понимал, что в тяжелом состоянии, даже если не говорил об этом окружающим. Я думаю, что он старался успеть. Национальный музей – это была миссия Саши, она уже выполнена”, – сказал депутат.

Он прогнозирует, что в областном совете по вопросу присвоения музею имени Ройтбурда будет “достаточно жесткое противостояние”. Шмушкович ожидает, что представители “Слуги народа” поддержат инициативу президента.

“Голоса будет найти тяжело, но абсолютно реально”, – отметил он.

Контекст:

8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. Одной из претензий депутатов Ройтбурд называл концерт группы “Хамерман Знищує Віруси”, который те посчитали “порнографией”.

4 сентября Ройтбурда уволили. В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение. 28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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