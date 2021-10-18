 

С 1 ноября некоторые школы Одессы могут вернуться к очному обучению – горсовет

18.10.2021, 19:46, Новости дня
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Буйневич сообщила, что в Одессе от коронавируса вакцинировали 91% сотрудников учреждений образования.

Она отметила, что текущую неделю в Одессе дети учатся дистанционно, а на следующей будут каникулы. 

“С 1 ноября мы планируем продолжить обучение. В учреждениях образования должны быть вакцинированы 100% работников, чтобы они могли работать очно. Мы приближаемся к этому, но там, где процент будет недостаточным, учреждения продолжат работать дистанционно, кроме начальной школы. То есть детские сады, 1–4 классы будут работать очно”, – сказала она.

Буйневич добавила, что для начальной школы сделают параллельно дистанционные классы, где смогут учиться дети по заявлениям родителей.

С 18 октября Одесская область включена в “красную” зону эпидемической опасности. Школы могут работать в очном формате только при условии 100-процентной вакцинации персонала.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито почти 7,96 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,49 млн граждан.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 18 октября, что в Украине 86% педагогов получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19, двумя дозами вакцинированы 56%.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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