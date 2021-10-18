 

Украина и ЮАР возобновили контакты на уровне глав МИД после 23-летнего перерыва

18.10.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отметили в ведомстве, этот разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года.

Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

“Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма”, – подчеркнул министр, добавив, что стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Пандор приняла приглашение Кулебы посетить Украину в следующем году.

По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $122,7 млн. В первой половине 2021 года – $65 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / CounterPunch – США сами виноваты в том, что Китай их опередил

16.11 / В Бурятии приостановили работу ТЦ и общепита

30.09 / Мантуров: РФ «проехала» историю с «Новичком»

06.05 / Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

08.01 / В Неаполе прогремел взрыв возле “коронавирусной” больницы: в огромную воронку провалились машины

06.08 / Минфин пообещал увеличить финансирование оснащения МЧС техникой для тушения пожаров

18.09 / Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ

08.10 / Стефанчук об отставке Разумкова: Не считаю, что это была месть

05.07 / Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени

03.08 / В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика