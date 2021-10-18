 

За восемь месяцев 2021 года смертность в Украине выросла более чем на 16% – Госстат

18.10.2021, 19:46, Новости дня
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Количество населения Украины на 1 сентября составила 41 342,5 тыс. человек.

С начала года в Украине умерло 439 430 человек, что на 16,2% больше, чем в 2020 году (378 315).

В то же время, в стране за первые восемь месяцев 2021 года родилось 180 828 детей, в прошлом году за аналогичный период – 193 138.  

“Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 41 живорожденный”, – отметили в Госстате.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

Контекст:

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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