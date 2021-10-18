 

Жаловался на проблемы со здоровьем. В полиции подтвердили смерь брата погибшего мэра Кривого Рога

18.10.2021, 19:46, Новости дня
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В релизе, опубликованном на сайте ведомства, сообщается, что мужчину нашел знакомый, который приехал навестить Павлова. По данным правоохранителей, за день до смерти погибший жаловался на проблемы со здоровьем. 

“По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв”, – говорится в сообщении. 

Тело погибшего планируют направить на экспертизу. 

По информации местных СМИ, погибший – младший брат Павлова. 

Контекст:

О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин “Сайга”) лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В полиции рассматривали несколько версий смерти политика, а потом назвали основными самоубийство или доведение до самоубийства. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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