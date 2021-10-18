“Я не вижу заработка”. Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта

“У нас с ним есть контракт. Мы продолжили [сотрудничество], просто на других условиях, на других процентах. Мы с ним советуемся, что делать дальше, он прослушивает песни. То есть он как ангел-хранитель моего проекта”, – заявила она.

Артистка отметила, что все заработанные деньги вкладывает в свое развитие.

“Поэтому я пока что не вижу заработка на руках”, – резюмировала певица.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году и занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на “Евровидение” – в 2017 году уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

—