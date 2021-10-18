С начала года в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих

“С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года [в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей] погибло 55, получили ранения (повреждение) 217 военнослужащих Вооруженных сил Украины”, – говорится в письме.

Всего, по официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 2719 военных, получили ранения или повреждения 10 368 украинских военнослужащих.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

—