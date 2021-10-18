Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества

Отмечается, что это “открывает путь к вынесению на Совет исполнительных директоров МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы”.

“Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в 500 млн СПЗ (специальных прав заимствований), что составляет эквивалент около $700 млн”, – отмечается в документе.

В МВФ сообщили, что миссия Фонда во главе с Иванной Владковой-Голлар с 21 сентября по 18 октября дистанционно обсудила программу stand-by с представителями властей Украины.

“Специалисты МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне миссии относительно обновленного перечня мер экономической, финансовой и структурной политики. Эти меры помогут как ответить на кризисные вызовы, которые вызвала эпидемия в экономике и отрасли здравоохранения, так и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшить уязвимость и сдвинуть основные препятствия на пути частных инвестиций”, – заявила Владкова-Голлар.

Она добавила, что как соглашение, так и просьба властей Украины о продлении программы до конца июня 2022 года “подлежат утверждению руководством Фонда и Советом исполнительных директоров МВФ”.

“Целенаправленная и лишена пауз реализация мощных мер в этих секторах, при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям, открывает путь к вынесению результатов первого пересмотра на Совет исполнительных директоров МВФ – ориентировочно в ноябре”, – подчеркнула глава миссии Европейского департамента Фонда.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

7 октября Шмыгаль говорил, что очередную помощь от МВФ Украина может получить в ближайшее время.

—