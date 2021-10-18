В Харькове заняты все койки с кислородом для больных COVID-19 – горсовет

“На сегодня есть 1540 коек, а в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли “скорые”. Но там вопрос решался, куда направить – или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать и подключить к концентратору, чтобы больной мог дышать”, – сказала Головина.

По ее словам, пока “патовой ситуации” с размещением больных COVID-19 не было, в городе постоянно увеличивают количество мест с кислородом.

В то же время Головина отметила снижение в Харькове количества больных, поступающих в стационары.

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в “оранжевую” зону эпидемической опасности. 9-го и 10 октября в больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, за последние 24 часа в Харькове выявили 379 новых случаев коронавирусной инфекции.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Харьковская область соответствует “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Так, в регионе уже три дня фиксируется превышенный уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (96,5, 101,3, 100,8). 17 октября загруженность коек с кислородом составляла 61,9%.

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