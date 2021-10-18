 

В Харькове заняты все койки с кислородом для больных COVID-19 – горсовет

18.10.2021, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На сегодня есть 1540 коек, а в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли “скорые”. Но там вопрос решался, куда направить – или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать и подключить к концентратору, чтобы больной мог дышать”, – сказала Головина.

По ее словам, пока “патовой ситуации” с размещением больных COVID-19 не было, в городе постоянно увеличивают количество мест с кислородом.

В то же время Головина отметила снижение в Харькове количества больных, поступающих в стационары.

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в “оранжевую” зону эпидемической опасности. 9-го и 10 октября в больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, за последние 24 часа в Харькове выявили 379 новых случаев коронавирусной инфекции.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Харьковская область соответствует “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Так, в регионе уже три дня фиксируется превышенный уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (96,5, 101,3, 100,8). 17 октября загруженность коек с кислородом составляла 61,9%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / “Молитесь на нее, она богиня!” Сергей Бабкин показал “Чудо-Женщину”, которая набирает много лайков

19.07 / Стадион “Черноморец” в Одессе официально продан за 194 млн грн американской компании

28.02 / В Берлине получили пространственно-временной кристалл

04.12 / Times – Евросоюз не считает правильным быстрое одобрение вакцины Pfizer в Великобритании

15.08 / В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми

26.11 / Сенат Франции предложил принять резолюцию о независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан посчитал документ “клочком бумаги”

17.11 / Археолог назвал виновных в обрушении стены древнейшей крепости России

11.02 / “Обойтись без санкций больше нельзя”. СМИ узнали о подготовке в ЕС новых ограничений против РФ из-за отравления Навального

13.07 / Объявлена стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке

26.04 / Соединения 58-й армии подготовили к переброске после учений в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика