“У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить”. Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой

“У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, который бывший муж обещал выплатить, и оставить [квартиру] мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро придет. Больше у меня ничего и никого нет. Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс. У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими особами , которые мне постоянно указывают, что делать и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений – я понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласится на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать, после того, как свели сына в могилу – это уже сверх хамства”, – написала она.

Созаева также прикрепила текст, который, по ее словам, получила в сообщении от Репяховой.

“Витя по закону без моего согласия на вас квартиру не перепишет, если выплатит. Я буду отстаивать интересы своей семьи и своего ребенка. Я хочу вам напомнить, что вам никто не обязан. Каждый в ответе сам за себя. Если вы десятки лет терпели измены Вити, это ваша ответственность. Это ваш выбор, жить такую жизнь. И не Витя у вас забрал все, . А вы сами у себя, своим бездействием. Ищите более оплачивающую работу, ищите вторую работу (как я), просите повышение, но точно не “ты у меня забрал все”. Витя в это все уже не верит, вас обидеть просто не хочет. И если Витя завтра от меня уйдет, я подумаю, как себя содержать, но точно не обвинять бывшего мужа и манипулировать им. Со мной такие манипуляции точно не пройдут. Предлагаю вам взрослеть и смотреть на мир реально”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983967788426127&id=100004387759464

Контекст:

Созаева – третья жена Виктора Павлика. У них был общий сын – Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

За несколько месяцев до этого Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.

18 октября 2021 года Созаева заявила, что Павлик попросил ее освободить купленную в кредит квартиру. Репяхова, комментируя это заявление, призвала экс-супругу артиста оплачивать хотя бы коммунальные услуги за квартиру, в которой живет, подчеркнув, что ранее делала это она, а не Созаева. По словам Репяховой, если они с Павликом выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится $80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят $200. “Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои и отдаем ей $100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Естественно, она не хочет решать мирным путем. Конечно, у нее радуется душа, когда деньги уходят из нашей семьи. Ей не так квартира нужна, как понимание, что Виктор энную сумму денег забирает из нашей семьи. Я это все терпела и в какой-то момент подняла этот вопрос. Считаю, все должны решить вопрос мирно. Человек должен хотя бы взять на себя коммуналку, – сообщила Репяхова. – Почему мы должны содержать ее всю жизнь?”.

—