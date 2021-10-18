“Лепешка Леди Гаги”. Знаменитая певица засветила промежность

“Играя джазовое шоу в Лас-Вегасе 654 дня после того, как я не видела своих зрителей. Не могу выразить, как много значат для меня фанаты”, – призналась она.

По словам певицы, она очень счастлива иметь возможность делать то, что любит больше всего – “делать мир счастливым с помощью искусства, смеха, доброты и приверженности обществу”.

Леди Гага отметила, что для нее честь исполнять джаз.

“Я передаю свою любовь смелой публике, которая все еще пытается пережить COVID-19. Пусть ваши сердца будут благословлены, и если вы хотите улыбнуться, приходите к нам”, – заявила она.

На снимке, которым Леди Гага сопроводила пост, она запечатлена в микрострингах стоящей спиной к объективу. Певица прогнулась вперед, засветив промежность.

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

“Лепешка Леди Гаги”, – прокомментировал подписчик ayeitsalex.

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме “Я, которого ты не видишь”, посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 19-летнем возрасте (2005) пережила изнасилование, которое совершил музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

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