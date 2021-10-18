 

“Титьки – зачет”, “Как будто после секса”. Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь

18.10.2021, 13:28, Новости дня
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На заглавном фото Водонаева запечатлена на диване за столом в чулках и прозрачном боди, а на втором позирует в присутствии мужчины топлес, прикрывая грудь рукой.

“Господи, прости, как будто и не фотосессию для журнала снимаем, а кое-что другое. Первая фотка – я в повседневном”, – прокомментировала она публикацию.

“На втором фото – как будто после секса”, – написали пользователи сети.

“Титьки – зачет”, – написали фолловеры.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дома-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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