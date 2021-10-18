СБУ ликвидировала масштабный канал сбыта экстази и ЛСД в Киеве

Злоумышленники реализовывали оптовые партии наркотиков на территории Киева и Киевской области. Во время обысков у организаторов группы нашли готовый к продаже товар на сумму почти 1 млн грн.

“Противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, таблетки экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков. Готовую продукцию злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров”, – отметили в релизе.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группировки во время сбыта наркотиков.

У злоумышленников изъяли партию амфетамина, таблетки экстази и ЛСД, марихуану. В нарколаборатории нашли оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.

Задержанным планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua

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