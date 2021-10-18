Грета Тунберг вышла на сцену и спела на гала-концерте. Видео

Вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном она исполнила хит 80-х Never going to give you.

В комментарии изданию Тунберг отметила, что выбор песни – “внутренняя шутка”, так как именно этот хит активисты часто исполняют во время пятничных встреч и акций.

“Мы хотели преподнести другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, что они так много работали над этим концертом. В конце концов, мы в основном подростки, шутящие друг с другом, а не просто рассерженные дети, как нас часто изображают в СМИ”, – сказала Тунберг.

Аftonbladet отмечает, что мать Тунберг, Малена – оперная певица, ее 16-летняя сестра Беата также занимается музыкой и уже выступает в мюзикле, но сама активистка до сих пор на публике не пела.

Контекст:

Тунберг прославилась как основательница акции “Школьная забастовка за климат” (другое название – “Пятницы ради будущего”). В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.

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Видео: Aftonbladet / YouTube

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