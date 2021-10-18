Зеленский заверил, что в Украине достаточно газа для потребителей

“Хочу всех успокоить: считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий предприняло правительство, сделала власть. На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам в сравнении с европейскими”, – сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что стоимость газа могла бы достичь и 50 грн, если бы не вмешательство власти, в частности меморандум между правительством, “Нафтогазом” и представителями местного самоуправления.

“Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК “Нафтогаз” и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, уверен, будет урегулировано. В любом случае это будет нормальная цена”, – подчеркнул президент.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что, “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщал о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

В опубликованном 15 октября интервью “Интерфакс-Украина” глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко заявил, что в украинских хранилищах (ПХГ) находится достаточно газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, – почти 19 млрд м³.

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