18 октября парламентская фракция “Слуга народа” обсудит кадровые вопросы без Зеленского – Стефанчук

“Завтра будет заседание фракции “Слуга народа” и будут решаться в том числе и кадровые вопросы, но, чтобы они попали в зал, нужно время. На этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции будем решать, какие кадровые вопросы будут выноситься в зал и какова будет позиция парламента”, – сказал он.

По словам спикера, нужно “дождаться политического решения”.

Стефанчук также ответил на вопрос об избрании его первого заместителя.

“Мы завершили рассмотрение этого вопроса на половине в пятницу. Соответственно, в следующий вторник мы продолжим этот вопрос. Я думаю, решение и избрание первого заместителя председателя Верховной Рады займет где-то полтора часа”, – объяснил спикер Рады.

Он подчеркнул, что первым вице-спикером “станет тот, за кого проголосует Рада”.

Стефанчук отметил, что на заседании фракции “Слуга народа” президент Владимир Зеленский присутствовать не планировал.

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Правительство нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

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