“То же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко”. Зеленский впервые прокомментировал расследование о его офшорах

“Честно говоря, сюжет не очень, говорю как профессионал. Ничего нового, это для меня было как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал [его], так как понимал, что ничего против меня нет, грязи никакой против меня нет. Если вы посмотрите дебаты, даже там он это кричал со сцены: “Деньги “Квартал” получал от “ПриватБанка”, от [бизнесмена Игоря] Коломойского”. Все это старая история”, – считает он.

По словам Зеленского, расследование свидетельствует о том, что найти ничего против него, как президента, не удалось.

“Все, что я делал до 2019 года, – это люди знают. Это телевидение и кино… Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структуризировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У “Квартала 95″ была сатира, на которую все давили, все хотели влиять”, – подчеркивает президент.

Зеленский отмечает, что в то время налоговая ходила к “Кварталу 95” “если не каждый день, то еженедельно”.

“Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса… Отмыванием в 2019 году никаких денег, и с 2012-го, и с 2001-го и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии “Квартал 95″. Мы занимались исключительно творчеством”, – добавил он.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”. Журналисты предположили, что через офшорные фирмы Зеленский и его соратники могли отмывать деньги “ПриватБанка”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. Там подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что проверяют декларацию Зеленского на фоне офшорного скандала.

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