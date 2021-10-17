 

“То же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко”. Зеленский впервые прокомментировал расследование о его офшорах

17.10.2021, 21:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Честно говоря, сюжет не очень, говорю как профессионал. Ничего нового, это для меня было как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах олигарха [Петра] Порошенко, который показывал [его], так как понимал, что ничего против меня нет, грязи никакой против меня нет. Если вы посмотрите дебаты, даже там он это кричал со сцены: “Деньги “Квартал” получал от “ПриватБанка”, от [бизнесмена Игоря] Коломойского”. Все это старая история”, – считает он.

По словам Зеленского, расследование свидетельствует о том, что найти ничего против него, как президента, не удалось.

“Все, что я делал до 2019 года, – это люди знают. Это телевидение и кино… Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структуризировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У “Квартала 95″ была сатира, на которую все давили, все хотели влиять”, – подчеркивает президент.

Зеленский отмечает, что в то время налоговая ходила к “Кварталу 95” “если не каждый день, то еженедельно”.

“Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса… Отмыванием в 2019 году никаких денег, и с 2012-го, и с 2001-го и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии “Квартал 95″. Мы занимались исключительно творчеством”, – добавил он.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”. Журналисты предположили, что через офшорные фирмы Зеленский и его соратники могли отмывать деньги “ПриватБанка”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. Там подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что проверяют декларацию Зеленского на фоне офшорного скандала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников

17.11 / Украина «арестовала» 44 летавших в Крым российских самолета

22.09 / В США обвинили «российских хакеров» в атаке на продовольственную компанию

17.09 / В РФ снова расширят список обязательных для предустановки приложений

08.03 / Израиль разрешил въезд в страну для некоторых иностранцев

24.06 / Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

02.06 / Loboda надела платье за €4,8 тыс. с украшениями на сосках

26.09 / По подозрению в организации нападения с ножом на прохожих в Париже задержаны семь человек

17.02 / Школьницы, которые отравились “Дротаверином” в Киевской области, не были склонны к суициду – прокуроры

22.09 / Добровинский опроверг сообщения о прощении Ефремова матерью погибшего Захарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика