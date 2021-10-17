 

Заявление СНБО об ошибочно внесенных в санкционный список “ворах в законе” не соответствует действительности – Тракало

17.10.2021, 21:22, Новости дня
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15 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что в санкционном списке “воров в законе” в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Аваков.

Данилов в комментарии hromadske уточнял, что речь шла именно о неправильном написании фамилий. Но он также добавил, что среди более чем 650 человек был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список, Данилов не сообщил.

Тракало в комментарии “Украинской правде” заявил, что информация о том, что в список криминальных авторитетов, против которых ввели санкции, попал не тот человек, не соответствует действительности. Тракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.

“Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в английской транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей – Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i)”, – объяснила “Украинская правда”.

Тракало добавил, что у “воров в законе” часто есть не один паспорт и отличаться документы могут на одну букву в фамилии или цифру в дате рождения.

“В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих “формальностей”, а на самом деле сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки, министр обороны и т.д., проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО. Кстати, после утверждения на заседании решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент”, – напомнил экс-представитель МВД.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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