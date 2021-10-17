 

В Николаеве полицейский получил ранение ножом и из травматического оружия – полиция

17.10.2021, 21:22, Новости дня
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Инцидент произошел вечером на перекрестке проспекта Центрального и улицы Шоссейной.

“Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранение из оружия, предположительно, травматического действия”, – говорится в сообщении.

Одного из участников драки, 40-летнего мужчину, задержали на следующий день, отметили правоохранители.

“Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство”, – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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