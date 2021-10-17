В Британии уйдет с молотка модель Morris Mini 1000

На британском рынке выставили на продажу миниатюрную версию легендарной модели Morris Mini 1000.

Известно, что длина транспортного средства составляет 3 метра, что на 18 сантиметров меньше, чем в оригинале. Вместе с тем новая модель Smart ForTwo будет существенно превосходить по габаритам продаваемый экземпляр. В свою очередь, уникальность конструкции проявляется в форме дверей, крыши и оконных рамах. Кроме того, модель имеет компактный рычаг КПП

Известно, что предложенный экземпляр имеет 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 38 л.с. Данный автомобиль отличается и конструкцией выхлопной системы. Торги представленного экземпляра состоится уже в ближайшее время.