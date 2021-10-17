 

В конце 2021 года в РФ появится кроссовер FAW Bestune T77

17.10.2021, 21:06, Новости дня
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В Китае начнутся продажи нового кроссовера FAW Bestune T77.

Выход автомобиля ожидается к ноябрю текущего года. Покупатели смогут выбрать несколько версий и различные оттенки кузова. Кроме того, длина кроссовера FAW Bestune T77 достигает 4,5 метров. Кроме того, габариты будут схожи с актуальным исполнением KIA Sportage. Из технических параметров следует отметить 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 160 л.с. Модель получила шестиступенчатую трансмиссию.

Кроме того, во всех комплектациях применили передний привод. В базовом исполнении установили парктроники, кожаные кресла, круиз-контроль и панорамную крышу. Кроме того, автомобиль имеет камеру заднего вида. Выход на российском рынке состоится до конца следующего года.



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