В Днепропетровской области “скорая” столкнулась с маршруткой. Пострадало шесть человек

“Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340-м километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного междугородного микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту Кременчуг – Днепр, и автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen Jamper”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что от удара микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

“В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадало шестеро пассажиров маршрутного такси”, – подчеркивается в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что троих пострадавших женщин (2000-го, 1996-го, 1967 годов рождения) и двух мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую горбольницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

“Предварительно у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения, от госпитализации отказалась”, – рассказали в Госслужбе.

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