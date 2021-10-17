 

В Черновицкой области автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли два человека

17.10.2021, 15:58, Новости дня
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По версии следствия, 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобиля Mazda и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком КамАЗ.

“В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии”, – отметили в полиции.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр Главного управления Гослужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области сообщил 17 октября в Facebook, что один из погибших – старшина службы гражданской защиты, командир отделения пожарно-спасательного отряда Виталий Федорюк.

“15 лет Виталий Викторович преданно служил избранному делу, без страха боролся с огнем, спасая человеческие жизни и имущество, всегда приходил на помощь тому, кто в ней нуждался. Коллектив Главного управления ГСЧС потерял квалифицированного работника, хорошего коллегу, надежного товарища”, – отметили в сообщении.

По данным ГСЧС, погибшему было 34 года.

https://www.facebook.com/MNSCHE/posts/2055635381250531

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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